في كليات: الآداب والتربية والحقوق والشريعة والعلوم والعلوم الاجتماعية والعلوم الإدارية والعلوم الحياتية والهندسة والبترول والعلوم الطبية المساعدة.. وتقديم الطلبات إلكترونياً



آلاء خليفة - ثامر السليم



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» بعددها الصادر في 5 يوليو الماضي، أعلن أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي لها د.محمد زينل عن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق للطلبة الأجانب من خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة خلال الفترة من الأحد 21 حتى السبت 27 الجاري.

وأضاف زينل: يكون التقديم إلكترونيا للطلبة الأجانب المقيمين في الكويت وطلبة دول مجلس التعاون الخليجي فقط المستوفين شروط القبول من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية وخريجي الثانوية الانجليزية (لطلبة مدارس الكويت فقط)، أما الطلبة الأجانب المقيمون في الكويت وطلبة مجلس التعاون الحاصلون على الثانوية من خارج الكويت فعليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل بالشويخ خلال الفترة من 21 الجاري حتى 25 منه مصطحبين معهم المستندات والأوراق اللازمة، وتقديم طلبات الالتحاق عن طريق شبكة الإنترنت من خلال الدخول على نظام القبول الإلكتروني: http://portal.ku.edu.kw/admission



معدلات القبول



وأوضح زينل أن الطلبة الأجانب المسموح لهم بالتقديم هم الحاصلون على معدل 75% فأكثر للقسم العلمي، و80% فأعلى للأدبي على أن يكونوا من خريجي الثانوية في العام الدراسي 2021- 2022 أو العام 2020 -2021، وعليه فالذين يرغبون في التقدم للجامعة يجب أن يكونوا مستوفين النسب الدنيا وكل شروط القبول الأخرى المعلنة بدليل القبول والتحويل، وسيكون التقدم للتخصصات الشاغرة فقط، ويجوز احتساب نتائج اختبارات TOEFL أو IBT TOEFL أو IELTS بديلا لاختبار القدرات الأكاديمية في اللغة الإنجليزية عند احتساب المعدل المكافئ قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الالتحاق كما هو منصوص عليه في سياسة القبول والتحويل المعتمدة من مجلس الجامعة، ويجوز احتساب النتائج للإعفاء من دراسة المقرر التمهيدي على أن تقدم النتيجة قبل انتهاء فترة اعتماد القبول.



التخصصات المتاحة



وبين أنه يمكن للطلبة الأجانب التقدم بطلب الالتحاق بالكليات الآتية والمقاعد الشاغرة فقط:



الآداب، التربية، الحقوق، الشريعة والدراسات الإسلامية، العلوم، العلوم الاجتماعية، العلوم الإدارية، العلوم الحياتية، الهندسة والبترول، والعلوم الطبية المساعدة، وذلك وفقا للمقاعد الشاغرة والشروط الخاصة بكل كلية كالآتي:



«الهندسة والبترول»



يجب ألا تقل نسبة الطالب عن 80% في شهادة الثانوية (القسم العلمي) أو ما يعادلها، وتكون الأولوية للحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء على نسبة الثانوية ونتائج امتحاني القدرات للطالب وفقا للأوزان الآتية: 65% من نسبة الشهادة الثانوية، 15% من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية، 20% من نتيجة امتحان الرياضيات.



«العلوم الطبية المساعدة»



ألا تقل نسبة المتقدم عن 80% في شهادة الثانوية (القسم العلمي) أو ما يعادلها، وتكون الأولوية للحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء على نسبة الثانوية ونتائج امتحانات القدرات للطالب وفقا للأوزان الآتية:



70 % من نسبة الشهادة الثانوية، 20% من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية، 10% من نتيجة امتحان الرياضيات.



«العلوم الإدارية»



تكون الأولوية في القبول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء على نسبة الثانوية ونتائج امتحاني القدرات للطالب وفقا للأوزان الآتية: 70% من نسبة الشهادة الثانوية، 15% من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية، 15% من نتيجة امتحان الرياضيات، ألا تقل درجة اختبار القدرات عن 40% في امتحان اللغة الإنجليزية.



«العلوم الحياتية»



تكون الأولوية في القبول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء على نسبة الثانوية ونتائج امتحاني القدرات كالآتي: 70% من نسبة شهادة الثانوية، 15% من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية، 15% من نتيجة امتحان الرياضيات، ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بقسم علوم اضطرابات التواصل بالكلية.



«الآداب»



تكون الأولوية للحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء على نسبة الثانوية ونتيجة امتحان القدرات للطالب في اللغة العربية وفقا للأوزان الآتية: 85% من نسبة الشهادة الثانوية، 15% من نتيجة امتحان اللغة العربية، ويشترط للتنافس على مقاعد قسم اللغة الفرنسية اجتياز الطالب لامتحان القدرات بنسبة 50% فأعلى، وفي قسم اللغة الإنجليزية تكون الأولوية للحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء على نسبة الثانوية ونتيجة امتحان القدرات للطالب في اللغة الإنجليزية وفقا للأوزان الآتية: 85% من نسبة الشهادة الثانوية، 15% من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية.



«الشريعة والدراسات الإسلامية»



تكون الأولوية في القبول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء على نسبة الثانوية ونتيجة امتحان القدرات للطالب في اللغة العربية وفقا للأوزان الآتية: 85% من نسبة الثانوية، 15% من نتيجة امتحان اللغة العربية.



«العلوم الاجتماعية»



تكون الأولوية للحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء على نسبة الثانوية ونتيجة امتحان القدرات للطالب في اللغة العربية وفقا للأوزان الآتية: 90% من نسبة الثانوية، و10% من نتيجة امتحان اللغة العربية، واجتياز المقابلة الشخصية في بداية كل فصل دراسي لطلبة تخصص الخدمة الاجتماعية.



«التربية»



اجتياز المقابلة الشخصية التي تجرى للمقبولين فيها في بداية كل فصل دراسي، بالنسبة للتخصصات العلمية، تكون الأولوية في القبول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء على نسبة الثانوية ونتيجة امتحانات القدرات للطالب وفقا للأوزان الآتية: 80% من نسبة الثانوية، 7.5% من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية، 7.5% من نتيجة امتحان الرياضيات، 5% من نتيجة امتحان اللغة العربية.



بالنسبة للتخصصات الأدبية، تكون الأولوية في القبول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء على نسبة الثانوية ونتيجة امتحاني القدرات للطالب وفقا للأوزان الآتية: 80% من نسبة الثانوية، و10% من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية و10% من نتيجة امتحان اللغة العربية.



«العلوم» و«الحقوق»



لا يشترط اجتياز اختبارات القدرات لكليتي العلوم والحقوق ويكون القبول بناء على نسبة الثانوية العامة.



وذكر زينل أنه سيتم إعلان نتائج قبول الطلبة الأجانب بعد انتهاء فترة التقديم، وسيتم إرسال رسائل نصية للطلبة المقبولين بمواعيد اعتماد قبولهم بالحضور الشخصي لصالة القبول والتسجيل في الشويخ مصطحبين معهم المستندات المطلوبة.