أعلنت جامعة الكويت أن لجنة تسلم أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية (المشاريع الكبرى) بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على التسلم الابتدائي الجزئي رقم (3) لمشروع مباني مرافق الدعم والخاصة بمبنى إدارة شؤون التخزين وإدارة التأثيث والإسكان وإدارة مطبعة الجامعة ومبنى الوحدة الأكاديمية في مدينة صباح السالم الجامعية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء اللجنة، وذلك في اجتماعها الذي عقدته امس في مقر البرنامج الإنشائي في مدينة صباح السالم الجامعية.



وقال رئيس اللجنة أمين عام الجامعة بالإنابة د.محمد زينل إن لجنة التسلم صادقت على التسلم الابتدائي الجزئي رقم (3) لمشروع مباني مرافق الدعم للقسائم (804) و(805) والتي تتضمن مبنى إدارة شؤون التخزين وإدارة التأثيث والإسكان وإدارة مطبعة الجامعة ومبنى الوحدة الأكاديمية ضمن أعمال عقد إنشاء وإنجاز وصيانة مباني سكن الطلاب والطالبات ونادي الموظفين الإداريين والمدرسة النموذجية والمباني المساندة والوحدة الأكاديمية في مدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بعد أن اطلعت اللجنة على التقارير الفنية المعدة من إدارة الإنشاءات والصيانة حول التسلم الابتدائي للأعمال المذكورة، مضيفا أن اللجنة انتقلت بعد ذلك لزيارة ميدانية للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية مواقع مشاريع الأعمال المذكورة.



ومن الجدير بالذكر أن القسيمة (804) تضم ثلاثة مرافق دعم وهي إدارة شؤون التخزين وتتألف من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ (18.426م2)، وتضم مخازن رئيسية لمختلف المواد ومكاتب إدارية.



كما تضم القسيمة إدارة التأثيث والإسكان، ويتألف مبناها من طابق واحد بمساحة إجمالية تبلغ (2.18 م2)، وتحتوي ورش لأعمال الكهرباء والتنجيد والنجارة ومكاتب إدارية ومخازن، وإدارة مطبعة الجامعة وتتألف من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ (4.535 م2)، وتضم قاعتين لأعمال مطبعة الجامعة، ومكاتب للموظفين.



وأما القسيمة (805) فهي مخصصة لمبنى الوحدات الأكاديمية والذي يتألف من (7) طوابق بمساحة إجمالية تبلغ (9.353 م2)، ويستوعب المبنى مرافق أجهزة جامعية وهي جريدة آفاق، مركز الدراسات المستقبلية والاستراتيجية، مركز الدراسات الخليجية ومجلس النشر العلمي. وتم استغلال مساحات المبنى لتوفير غرف تدريب، وقاعة للمؤتمرات، ومختبر للدراسات، ومكتبة أبحاث وأرشيف بالإضافة للعديد من مكاتب الموظفين وقاعات الاجتماعات.



وقد شارك في عضوية لجنة التسلم أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كل من القائم بأعمال مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت أ.د.خالد الهزاع، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية م.ياسين الياسين، ومدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي عبد الصاحب أحمد الصالح، وممثل وزارة الأشغال العامة م.ضحى الخرافي، والقائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط المواقع الحالية بجامعة الكويت د.عدنان العنزي، إلى جانب مقرر اللجنة مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بالجامعة م.حميدة الخالدي.