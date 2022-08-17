مفرح الشمري



انطلاقـــاً مــن المســؤولية المجتمعية لمجلس إدارة نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية الذي يرأسه د.نبيل الفيلكاوي للمحافظة على تراث جزيرة فيلكا العريق، وافقت النقابة على المشاركة في مشروع رسم جداريات القرية التراثية، وذلك من خلال أعضائها في قطاع الفنون التشكيلية، حيث سيتم رسم 13 جدارية على المباني الأثرية القديمة تجسد عادات وتقاليد أهل فيلكا ومحلاتهم التجارية الأثرية حتى يتعرف عليها الزائرون لهذه الجزيرة التي تحتل مكانة كبيرة في قلوب أهل الكويت.



وسيتم اختيار افضل 13 جدارية في موعد أقصاه مطلع اكتوبر المقبل، وستتكفل الشركة الراعية للقرية التراثية بالمواصلات من وإلى الجزيرة مع توفيرها للمواد الفنية والإقامة طوال فترة التنفيذ.



من جهة ثانية، تستعد نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية للقيام برحلة فنية الى القاهرة تحت شعار «الفن يجمعنا» خلال الفترة من 9 الى 14 نوفمبر المقبل.



وتتضمن الرحلة إقامة معرض خاص باللوحات الفنية وورشة عمل للخزف مشتركة بين خزافي الكويت ومصر، بالإضافة الى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية ونقابة التشكيليين بجمهورية مصر العربية الشقيقة.