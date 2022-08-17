أحمد الفضلي



«ما عندي مشكلة أشارك في أكثر من عمل ان وجد النص والحمد لله الصحة عال العال».



بهذه الكلمات أكد الفنان القدير جاسم النبهان قدرته ورغبته في المشاركة بأكثر من عمل تلفزيوني خلال السباق الرمضاني المقبل الذي يجهز لها حاليا من قبل كم كبير من المنتجين والمخرجين، حيث من المنتظر ان يقدم خلال الموسم عشرات الأعمال التلفزيونية المتنوعة ما بين درامي وتراث وكوميديا.



وذكر النبهان خلال حديثه لـ «الأنباء» انه سعيد جدا بالمساهمة مع زملائه الفنانين في تقديم أعمال تلفزيونية في كل عام تساهم بتواجد الأعمال الكويتية والمحافظة على جودتها، مشيرا إلى انه ولله الحمد قادر صحيا على المشاركة في أكثر من عمل رمضاني بشرط وجود نص جيد وطاقم عمل قادر على تنفيذ النصوص بالشكل المطلوب. وعن أحدث أعماله الدرامية، أفاد النبهان بأنه يواصل حاليا تصوير مشاهده الخاصة بأحدث أعماله الفنية والمتمثلة بمسلسل «وتفرج بعد حين» الذي كتب نصه الكاتب عيسى الحساوي ويخرجه الفنان والمخرج عبدالله التركماني ويعد أحدث إنتاج للمنتج الفنان عادل اليحيى.



وعن شخصيته في العمل، أفاد النبهان بأنه يجسد شخصية الأب الذي يعاني الأمرين ويمر بالعديد من مصاعب الحياة التي فرضت عليه في سبيل تربية أبنائه أفضل تربية ليحصلوا على العيش الكريم لكنه يعاني في سبيل تجاوز مشقات الحياة الكريمة للأبناء على امتداد حلقات العمل الممتدة إلى 30 حلقة.



والجدير بالذكر ان مسلسل «وتفرج بعد حين» يضم كوكبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية منهم خلاف جاسم النبهان كل من هبة الدري ويعقوب عبدالله وسعود بوشهري وفيصل فريد وأسيل العلي وعلي السبع وسناء بكر يونس وخيرية أبولبن من المملكة العربية السعودية.