أحضّر لعمل جديد مع البلام و«حلالهم دلالهم» في قطر

ياسر العيلة



أعرب النجم الكوميدي أحمد العونان عن سعادته بالتعاون مجددا مع المخرج مناف عبدال من خلال مسلسل «منزل 12» من تأليف محمد النشمي وإنتاج شركة «أبيز برودكشنز»، حيث قال سبق لي العمل كثيرا مع اخوي وصديقي المخرج مناف عبدال منذ أيام قناة فنون والأعمال التي كنا نقدمها فيها. وأضاف: الحين يجمعنا مسلسل «منزل 12» مع النجم الكبير سعد الفرج الذي أتشرف بالعمل معه ومعنا مجموعة كبيرة من النجوم والعمل من تأليف الكاتب محمد النشمي في التعاون الثاني لي معه من بعد غياب 15 عاما، حيث جمعنا عمل أول بعنوان «عزف الدموع» والعمل درامي اجتماعي فيه خط كوميدي خفيف مع زوجتي في العمل الفنانة «فتات سلطان» بالإضافة الى مشاهد أخرى خفيفة مع الفنان سعد الفرج. وأكمل: بصراحة خلطة العمل حلوة وأنا منذ زمان لم اقدم مثل هذا الجو الحلو لأنني كنت مشغولا بالبرامج الكوميدية.



وأضاف: آخر عمل درامي لي كان مسلسل «كسرة ظهر» منذ 3 سنوات مع الفنان عبدالله السدحان والمخرج أحمد المقلة.



وعن جديده بخلاف «منزل 12»، قال أُحضر حاليا مع النجم حسن البلام لمسلسل كوميدي سوف نبدأ تصويره بعد شهرين وأيضا عندي عرض لمسرحية «حلالهم دلالهم» في دولة قطر، حيث سبق ان عرضناها هناك وفي الدمام بالمملكة العربية السعودية في عيد الفطر الماضي والمسرحية من إنتاجي أنا والفنان فهد البناي الذي يشاركني البطولة ومعنا نخبة من النجوم منهم زهرة عرفات وأحمد إيراج ومحمد الرمضان وإيمان الحسيني ووحيد عبدالله وعامر من السعودية ومن قطر حميد الشرشني. وكشف العونان عن ان المسرحية سيتم تصويرها في قطر بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الماضية بالإضافة لقيامنا بجولة أخرى لعرضها في سلطنة عمان والرياض.



وعن مسرحية «سوبر ماركت» التي يشارك فيها مع «قروب البلام»، قال: نحن بدأنا عروض المسرحية عقب عيد الفطر الماضي حتى قبل أسبوع تقريبا، حيث عرضنا في الكويت 65 عرضا، بالإضافة الى 30 عرضا في المملكة العربية السعودية وهذا نجاح كبير والحمد لله وانتهينا من تصويرها.



وعن الأعمال التي شارك فيها في شهر رمضان الماضي، قال كان عندي عمل مع النجم عبدالناصر درويش ومن إخراج عبدالله العراك، كان عملا فنتازيا بعنوان «نت فلوركس» وشارك فيه نخبة من النجوم مثل سلطان الفرج وليلى عبدالله وعبدالله التركماني وفتات سلطان ومحمد عاشور وطارق الحربي وآخرين.