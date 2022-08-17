سماح جمال



كشف المنتج باسم عبدالأمير في حديثه لـ «الأنباء» عن إجازة مسلسل «نفس الحنين» وقال: العمل من تأليف محمد النشمي وإخراج خالد الفضلي، وبطولة إلهام الفضالة، شهاب حاجيه، أميرة محمد، شهد سلمان. ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.



وأضاف عبدالأمير، قائلا: المسلسل مكون من 30 حلقة، وهناك 3 أعمال أخرى ما زالنا في انتظار إجازتها من الرقابة لنبدأ في تصويرها.



وقال عبدالأمير إنهم يركزون في الأعمال التي ينتجونها حاليا على الأعمال المكونة من 30 حلقة، وليست الأعمال المكونة من 10 أو 15 حلقة والتي يطلقون عليها اسم «سيزن».



وأكد عبدالأمير أن الحركة الفنية النشطة في المملكة العربية السعودية تركت آثارها الإيجابية على الوسط الفني عموما في الخليج والوطن العربي، كما أبدى إعجابه بالإنتاجات التي تقدم، ولفت الى أنه في حال إيجاده للنص السعودي المناسب سيقوم بإنتاجه من دون تردد. واعتبر أن دخوله إلى تجربة الإنتاج السينمائي ما زال بعيداً بعض الشيء وأن السوق الخليجي لا يزال في بدايته ويحتاج إلى مزيد من الوقت قبل أن تزدهر عملية إنتاج وتمويل الأعمال السينمائية الخليجية على نطاق أوسع.



وأكد عبدالأمير أن عودته إلى إنتاج الأعمال المسرحية باتت ممكنة في وسط النشاط المسرحي الذي تشهده الكويت.