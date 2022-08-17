القاهرة - محمد صلاح



الفنانة ياسمين رئيس تعتبر أن دورها في فيلم «خطة مازنجر» سيكون شهادة ميلاد نجوميتها وتصبح من نجمات الصف الأول، حيث تؤدي شخصية شعبية عفوية قوية تقع في ورطة تتعرض بعدها للكثير من المواقف الكوميدية المثيرة، ويشارك ياسمين رئيس البطولة حمدي المرغني ومحمود حافظ وبيومي فؤاد وأوس أوس، تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، وإخراج رامي رزق الله.



كما ستخوض السباق الرمضاني لعام 2023 بالمشاركة في بطولة مسلسل «بابا المجال»، والذي تعود فيه للتعاون مع النجم مصطفى شعبان بعد نجاحهما الذي حققاه معا في مسلسل ملوك الجدعنة والذي يقوم بإخراجه أحمد خالد موسى.



كما تستكمل رئيس تصوير مشاهد فيلمها «ضرب نار» من بطولتها مع محمود الليثي ومي سليم ومحمد محمود ونبيل عيسى ومصطفى غريب ونور قدري، من إخراج عمرو صلاح.