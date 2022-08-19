زار طلبة العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في الكويت المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» ومبادرة اسطنبول للتعاون في الكويت، وذلك تمهيدا لزيارة الطلبة للمقر الرئيسي لـ«الناتو» في بلجيكا خلال سبتمبر المقبل.



وقد عمل مسؤولو المركز الإقليمي على إرشاد الطلبة وتجهيزهم لرحلة زيارة المقر الرئيسي، حيث حضر الطلبة عروضا تقديمية خاصة بتجهيزات الرحلة والسياسات الواجب اتباعها أثناء الزيارة وتاريخ تأسيس الناتو، إضافة إلى طبيعة العمل داخل المركز، كما شجع المسؤولون الطلبة على قراءة مزيد من المعلومات حول مهام «الناتو» ومبادئه ومواقفه، مما يساهم في تعميق فهمهم لطبيعة المنظمة.



ويمثل طلبة الجامعة الأمريكية في الكويت الوفد الطلابي الأول الذي ينطلق لزيارة «الناتو» من الكويت، حيث يخوض التجربة عدد من طلبة الجامعة الذين أنهوا مشاريع تخرجهم بنجاح، إذ تأتي الزيــــارة في إطار إعداد طلبة العلاقات الدولية لاستيعــــاب طبيعة المنظمات العالمية وتأثيرها بشكل عملي.