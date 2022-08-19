كرم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عميد شؤون الطلبة د.سلمان نشمي العنزي، وذلك بمناسبة ختام أعماله في العمادة تقديرا للجهود التي قام بها أثناء فترة توليه عميدا لشؤون الطلبة بالوكالة والتي كان أساسها خدمة الصرح الجامعي وخدمة الجموع الطلابية وحضر التكريم كل من رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت م.فلاح ضويحي السويري ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت علي حربي الحربي مقدمين درعا تذكاريا تعبيرا عن شكرهم وامتنانهم لما قدمه من تعاون متبادل ينصب في خدمة طلبة جامعة الكويت وشاكرين الدكتور سلمان العنزي على تعاونه الملموس وإنجازاته المميزة التي كان أساسها خدمة للصرح الأكاديمي والجسم الطلابي، وذلك اليوم الخميس الموافق 2022/8/18، في مكتب عميد شؤون الطلبة.



كما أشاد عميد شؤون الطلبة د.سلمان نشمي العنزي بدور وجهود الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وتعاونهم مع العمادة لخدمة الجموع الطلابية.