شاركت د.مها السجاري ممثلة مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي في ورشة عمل للمؤتمر العالمي للمعلمين الكوريين بعنوان «عصر جديد انتشار الموجة الكورية ومعهد الملك سيجونغ»، والتي عقدت في العاصمة الكورية سيئول في الفترة 7 إلى 10 الجاري برعاية وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، وتأتي هذه المشاركة تزامنا مع قرب افتتاح معهد الملك سيجونغ في الكويت.



والتقت أ.د.السجاري خلال الورشة برئيسة معهد الملك سيجونغ لي هاي ونائب الرئيسة حيث قام الطرفان بمناقشة أوجه التعاون المشترك ما بين جامعة الكويت ومعهد الملك سيجونغ وكيفية تطوير المهارات اللغوية وإثراء التجربة الثقافية للطلاب من خلال إقامة دورات افتراضية وورش عمل وتبادل الزيارات الميدانية.



وجدير بالذكر أن معهد الملك سيجونغ يعد مؤسسة عامة تحت رعاية وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية تم تأسيسه في 2007 وله 244 فرعا في 84 دولة في العالم. وأنشئ المعهد بهدف تعريف العالم باللغة الكورية وثقافتها من خلال طرح دورات للغة الكورية وورش عمل وأنشطة ثقافية مختلفة.