بتبرع من الأمانة العامة للأوقاف قدمت جمعية المكفوفين الكويتية لعمادة شؤون الطلبة جهاز برايل نات تاش للمكفوفين بحضور عميد شؤون الطلبة بالوكالة بجامعة الكويت الدكتور سلمان نشمي العنزي وكل من رئيس العلاقات العامة وعضو مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية الأستاذ فهد العنزي، ومقرر جمعية المكفوفين الكويتية الأستاذ عادل منصور العتيبي، في مكتب عميد شؤون الطلبة بالشويخ.



ووافقت عمادة شؤون الطلبة على تسلم جمعية المكفوفين الكويتية لجهاز برايل من الأمانة العامة للأوقاف، وبدورهم قدم ممثلو الجمعية الكويتية للمكفوفين لعمادة شؤون الطلبة جهاز برايل نات تاش لوضعه في مكتبة جابر الأحمد المركزية بجامعة الكويت لمساعدة الطلبة المكفوفين، وتسهيل العملية التعليمية لهم لمتابعة مسيرتهم الدراسية في جامعة الكويت.