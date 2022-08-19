نظم قسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت وبإشراف وتنسيق د.محمد الصقر الزايد الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية ورائد جمعية المهندسين الصناعيين، وبمشاركة م.أبرار الدخيل، وم.عالية العتيقي من قسم الهندسة الصناعة والنظم الإدارية زيارة ميدانية مع مجموعة من طلبة وطالبات القسم إلى مركز 360 للاطلاع على التطبيقات الهندسية في تصميم وإدارة وصيانة المركز التجاري.



وبدوره، استقبل فريق جامعة الكويت م.جاسم النجادة - مدير عام مركز 360، وم.خالد صلاح - مدير السلامة والحريق، وم.سعود بن عوض - مهندس ميكانيكي، ومشعل الشطي - مسؤول عمليات، وفيروز شيخ - مسؤول عمليات، حيث قام فريق المركز بتنسيق جولة متكاملة لمجموعة من المرافق والعناصر الأساسية في 360.



وخلال الزيارة تم شرح ومناقشة أبرز المواضيع المتعلقة في أهمية الأمن والسلامة لدى إدارة 360، وخطط الإخلاء المتبعة من إدارة المركز، والإجراءات الهندسية المتبعة في افتتاح أي محل لديهم.



وقام فريق 360 بأخذ فريق الجامعة في جولة إلى غرفة المضخة الرئيسية في المركز، وغرفة التحكم الرئيسية، ومحطة التسخين والتهوية الرئيسية، ومحل تجاري قيد الإنشاء، والأرينا، وأكاديمية رافا نادال.



كما أعرب مشرف الرحلة د.محمد الصقر الزايد عن شكره لجميع العاملين في إدارة 360 على جهودهم وحسن تعاونهم وعلى حفاوة الاستقبال وتقديم كل المعلومات اللازمة لطلبة الكلية، مؤكدا أهمية الزيارات الميدانية التي شكلت إضافة جديدة لكل طالب.



وأشار د.الزايد إلى أن تنظيم مثل هذه الزيارات يأتي ضمن حرص الجامعة على إعداد الكوادر الوطنية للمستقبل، حيث تسهم هذه الزيارات في رفع كفاءة الطلبة، وزيادة خبراتهم، وتفعيل التطبيق العملي لما درسوه في المحاضرات النظرية، وبالتالي يتمكنون حال تخرجهم وانخراطهم بميادين العمل من تحقيق الأداء الأمثل، مبينا أنه تم وبعناية اختيار مؤسسات لها علاقة مباشرة بما يتم تزويده للطلبة أثناء فترة الدراسة.