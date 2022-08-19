يعقوب العوضي



يبدأ منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين مشواره غدا في بطولة آسيا التاسعة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وذلك حين يلتقي في الخامسة مساء مع منتخب اليابان، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم اليابان والسعودية وقطر والإمارات والعراق، بينما تضم المجموعة الأولى البحرين وإيران والهند وكوريا الجنوبية وأوزبكستان. وسيلتقي الأزرق مع المنتخب الإماراتي الأحد المقبل، ثم مع المنتخب السعودي الثلاثاء المقبل، ثم مع المنتخب العراقي الأربعاء، ويختتم مبارياته في الدور التمهيدي مع المنتخب القطري الجمعة 26 الجاري. وكان مساعد مدرب الفريق حسين حبيب قد أكد أن اللاعبين على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن الجميع يعمل على قدم وساق للوصول الى النتائج المطلوبة في البطولة. أما المدرب الإسباني دييغو غونزاليس فقال إن المهمة لن تكون سهلة فمجموعتنا تضم النخبة الآسيوية، ولكنني على ثقة كبيرة بقدرة اللاعبين، لافتا الى أن كرة اليد اليابانية حديثة ومتطورة وتعتمد على عنصر السرعة لتعويض العنصر البدني. إلى ذلك غادرت الحكمتان معالي العنزي ودلال النسيم إلى البحرين للمشاركة في إدارة بعض مباريات البطولة، حيث تألقتا في إدارة عدة مباريات محلية ودولية في وقت سابق.