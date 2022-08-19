تسابق أبطال الكويت في رياضات الكراتيه، والسباحة، والكيك بوكسينغ على تسجيل حضور قوي ومشرف لمنتخباتنا الوطنية أمس الخميس، قبل اسدال الستار على دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة، التي اختتمت مساء أمس في مركز «كاراتاي»بحضور وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب اوغلو، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس الوفد الشيخ جابر ثامر الجابر، ومدير البعثة فاطمة حيات وجاء حفل الختام بسيطا ومعبرا عن الروح العالية التي شهدتها الدورة، والمبادئ الرياضية العامة، وشهد الختام وداع ممثلي الوفود الرياضية بالأعلام الوطنية للجماهير التركية.



وقد احتضنت مدينة قونية التركية الدورة الخامسة على مدى 10 أيام، خلال الفترة من 9 الى 18 أغسطس الجاري، بمشاركة 4200 لاعب ولاعبة يمثلون 54 دولة.



وشهدت الساعات الـ 24 الأخيرة للدورة زيادة غلة الكويت من الميداليات، بعدما أحرز السباح وليد عبدالرزاق المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 50 م فراشة، ناسخا رقما وطنيا جديدا بزمن وقدره 23.66 ثانية.



كما واصل أبطال الكراتيه سعيهم الحثيث لإحراز مزيد من الميداليات، وتمكن عبدالله شعبان من الظفر بالميدالية الفضية في منافسات قتال فردي (تحت 60 كغم)، وتأهل أزرق الكراتيه في مسابقة كاتا-فرق إلى الدور النهائي بعد ما تصدر مجموعته بجدارة في الدور الاول بـ 25 نقطة، وواصل تألقه، ليتأهل ثلاثي الأزرق سيد محمد الموسوي، وسيد سلمان الموسوي، ومحمد حسين إلى النهائي ويتمكن من إحراز الفضية. وجاءت مشاركة اللاعبة ياسمين المطوع إيجابية، بعدما أحرزت المركز الرابع في منافسات كاتا فردي.



كم قدمت اللاعبة سهام الخريف مستويات قتالية رفيعة، وحصلت على فضية وزن تحت ٥٢ كغم كما تمكن جزاع الحسيني ايضا من إحراز فضية وزن 91 كغم.



وكانت حصيلة الكويت من الميداليات قد بلغت ١٦ ميدالية متنوعة، بواقع 5 ذهبيات، و٩ فضيات، وبرونزيتين، في أفضل مشاركة للكويت خلال الدورة.



وقد بسطت تركيا البلد المضيف سيطرتها على المركز الأول للدورة بعدما جمعت 265 ميدالية متنوعة (106 ذهبية، و89 فضية، و70 برونزية)، وحلت أوزبكستان في المركز الثاني بـ 121 ميدالية، وجاءت إيران ثالثا بـ 116 ميدالية، فيما حلت الكويت في المركز الحادي عشر برصيد 13 ميدالية (5 ذهبية، 6 فضية و2 برونزية)، تليها قطر بالمركز 12 بواقع 12 ميدالية (4 ذهبية، 3 فضية و5 برونزية). وتعد مشاركة وفد الكويت في الدورة الإسلامية إيجابية، مقارنة بعدد أعضاء الوفد الرياضي الذي لم يتجاوز 60 لاعبا، وفي 10 رياضات فقط، وهي: القوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى، والدراجات الهوائية، والجودو، والكراتيه، والكيك بوكسينغ، والسباحة، وكرة الطاولة والتايكوندو.