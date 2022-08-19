نظم قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة فعالية «يوم المرأة الرياضي الترفيهي» ضمن فعاليات «صيفكم بارد» بحضور مدير إدارة التوعية العامة سعاد حاكم، ورئيس التوعية الرياضية الصحية وذوي الاحتياجات الخاصة بالتكليف مشاري الظفيري.



وأكدت سعاد الحاكم أن الفعالية تعد الأولى التي تنظم لمحافظة الأحمدي وهي فعالية تنشيطية للألعاب الذهنية وتضمنت العديد من الألعاب (شطرنج - داما - بريدج - انحش يالذيب - الكيرم - دومينو).



ورحبت بالمشاركين في يوم المرأة الذي لاقى حضورا واسعا من فئة السيدات والأطفال للمشاركة في هذه الأنشطة الترفيهية المتنوعة الذي تخطى 90 مشاركة.



وأكدت أهمية مثل هذه الألعاب الجماعية التي تكون بمنزلة الرياضات البدنية التي تنشط جسم اللاعبين وعقولهم وتعزز الصحة العامة وتضيف روح الاستمتاع والمنافسة.