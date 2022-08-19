يعقوب العوضي



انتهى مجلس إدارة نادي الكويت من تشكيل الأجهزة الإدارية والفنية للكرة الطائرة، حيث سيستمر عضو مجلس الإدارة محمد النصف على رأس الجهاز الإداري، ومنصور الشمري مديرا للعبة، كما تم تعيين حسين القطان إداريا للفريق الأول، وعلي الفضلي إداريا لفريق الناشئين، وخالد الروضان اداريا لفريق الأشبال، وإبراهيم الفضلي إداريا لفريق تحت 13 سنة، وسامي خليفة إداريا لفريق تحت 11 سنة، وعبدالعزيز الدويسان منسقا إعلاميا.



أما الجهاز الفني فيقود الفريق الأول المدرب الأرجنتيني داميان أريدوندو ومساعده ماتياس كويجي وأخصائي العلاج الطبيعي د.عبدالله طالب ودكتور الفريق جابرييل أدريانو، أما فريق الشباب فيقوده الروسي جينارو جوسي ومساعده الوطني انس القطان، وتم تعيين الأرجنتيني سانتياغو غارسيا مدربا للناشئين، والتونسي بلحسن رضا مدربا الأشبال ومساعده الوطني عبدالرحمن الرفاعي، وأحمد فهمي مدربا للسيدات والبراعم.