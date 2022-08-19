عبدالعزيز جاسم



اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكره في صربيا أول من أمس بالفوز على فريق الإمارات بهدفين دون رد سجلهما عمرو ميداني وناصر العجمي، وهي المباراة الودية الثالثة في بلغراد مع فريق إماراتي حيث واجه في بداية مبارياته الظفرة وخسر المواجهة 0-2 ثم تغلب على الفجيرة بهدف دون رد.‏



وحرص المدرب محمد المشعان على خوض مواجهة ودية مع فريق باسيك بيوغراد الصربي لإعطاء الفرصة للاعبي الصف الثاني وانتهت بخسارة «العنابي» 3-5. وسيعود وفد النصر إلى الكويت على دفعتين، الأولى وصلت أمس والأخرى ستصل اليوم، على ان يستأنف الفريق التدريبات غدا السبت استعدادا لافتتاح بطولة الدوري الممتاز الخميس المقبل بمواجهة العربي. من جهة أخرى، يلعب كاظمة مساء الغد مع برقان في تجربة ودية قبل خوضه منافسات الدوري الممتاز، حيث يفتتح البرتقالي مواجهاته بلقاء الفحيحيل 27 الجاري.