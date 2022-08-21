القاهرة - هناء السيد وهالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بتجفيف بحيرة «فطناس» في واحة سيوة بما يضر بمعدلات السياحة بالمنطقة.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتجفيف بحيرة «فطناس» في واحة سيوة، موضحة أن انخفاض مناسيب المياه ببحيرة «فطناس» يرجع إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، لحل مشكلة زيادة مياه الصرف الزراعي التي تسببت في ارتفاع مناسيب المياه الأرضية بالأراضي الزراعية بالواحة، الأمر الذي أدى للإضرار بزراعات «الزيتون والنخيل» بالمنطقة. وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الري والصرف بالواحة ستتم عودة مناسيب المياه تدريجيا مع حلول فصلي الخريف والشتاء، باتزان ومن دون حدوث ازدحامات مائية مثل ما كان يحدث في الماضي، ومن دون الإضرار بالأراضي المتاخمة لبحيرة «فطناس» وغيرها من المناطق ذات الطبيعة البيئية الخاصة.



وفي سياق متصل، يجري تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة، حيث يتم حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية، والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر، وقد أدى هذا الإجراء لانخفاض مناسيب المياه بالبرك والمصارف، ومنها منطقة «فطناس» ومحيط منطقة «تحزرتي»، لاسيما خلال الفترة الحالية من العام والتي تصل فيها درجة البخر للذروة، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على الأراضي المتاخمة لبركة سيوة والتي تضررت سابقا وتدهورت إنتاجية المحاصيل فيها (النخيل والزيتون) بسبب ارتفاع مناسيب المياه الأرضية.



إلى ذلك، تبدأ شركات السياحة، اليوم، بتوثيق عقود وكالة العمرة الخاصة بكل شركة، استعدادا لموسم العمرة الجديد والذي يبدأ من أول أكتوبر المقبل. وأوضحت غرفة شركات السياحة أن توثيق عقود وكالة العمرة يستمر لمدة شهر للشركات التي لا توجد لها أية مواقف قانونية تتعلق بأي مخالفات خلال موسم العمرة والحج الماضي أو أي مواقف غيرها.