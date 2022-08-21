القاهرة - هالة عمران



ذكرت وزارة النقل امس، أنه في إطار الخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني والتجاري والتسويقي الأمثل لمحطات «المونوريل» ووسائل النقل الجماعي الحديثة الأخرى، فإنه يتم التعاقد مع شركات أو جامعات أو مؤسسات أو بنوك لتسمية المحطات بأسماء تلك الكيانات أو المؤسسات، وليس بأسماء رجال الأعمال المالكين لتلك الشركات أو المؤسسات.



وأشارت الوزارة، في بيان أصدرته، بشأن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية تحت عنوان «النقل تتعاون مع رجال أعمال لتسمية محطات مونوريل بأسمائهم مقابل تحمل تكاليف الإنشاء»، إلى أنه تتم أيضا تسمية عدد من المحطات بأسماء عدد من الرموز الوطنية، مثل المشير طنطاوي والمستشار هشام بركات، وذلك تخليدا لأسمائهم لما قدموه من أعمال وطنية عظيمة في سبيل خدمة الشعب المصري.