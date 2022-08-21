القاهرة - ناهد إمام



قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، إن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، انتهى من تنفيذ 76 مشروعا بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، حيث يضم مركز كفر سعد، والمدرج ضمن المرحلة الحالية من المبادرة، 12 وحدة محلية، بها 23 قرية.



وأضاف الوزير - في بيان - أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزي للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ 25 مركزا في 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وتشمل المشروعات، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب والكباري على المجاري المائية والمنشآت الصحية ونقاط الإسعاف ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعي ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى إنشاء عمارات «سكن كريم» للمواطنين.



من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للتعمير محمود نصار إن المشروعات المخططة والجاري تنفيذها حاليا بمحافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تضم إنشاء 12 مجمع خدمات للمواطنين، تنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهي (سجل مدني - شهر عقاري - بريد - مكتب تموين - مكتب تضامن اجتماعي - وحدة محلية - مجلس محلي)، ومركز تكنولوجي، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذ جميع المجمعات الخدمية.



وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن المشروعات تشمل أيضا، إنشاء 12 مجمع خدمات زراعية، تنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقي القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات ويجري تنفيذ مجمعين، بجانب مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد 9 مراكز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 16 مركز شباب، وتم الانتهاء من 21 مركز شباب (16 تطوير ورفع كفاءة - 5 إنشاء وإحلال وتجديد)، ويجري العمل على تجهيز باقي مراكز الشباب.



وأشار إلى أن المشروعات تشمل أيضا، إنشاء/ إحلال وتجديد/ تطوير 11 كوبري على المجاري المائية (10 سيارات - 1 مشاة)، حيث يتم التنسيق مع المختصين من وزارة الري، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجاري المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكباري الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، وتم الانتهاء من 10 كباري ري (9 سيارات - 1 مشاة)، بجانب مشروعات تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الكهرباء والإنارة العامة، وتم الانتهاء من أعمال الكهرباء بـ 10 قرى، إضافة إلى إنشاء/ رفع كفاءة 5 وحدات اجتماعية، ضمن خدمات التضامن الاجتماعي، وتم الانتهاء من رفع كفاءة 4 وحدات اجتماعية، بالإضافة إلى 6 عمارات سكنية يجري تنفيذها بـ «سكن كريم» للمواطنين، وإنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.