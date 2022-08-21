احتفى الاتحاد العام لكتاب مصر في القاهرة بتجربة أ.د.نبيل بهجت الإبداعية خلال ندوة تحت عنوان «التراث من الهامش إلى المركز في تجربة نبيل بهجت الإبداعية»، وذلك بحضور كوكبة من المبدعين والأكاديميين المصريين.



وقالت أ.د.نجوى عانوس أستاذة النقد المسرحي بجامعة الزقازيق إن نبيل بهجت من النماذج المشرفة التي أكملت مشروعها في تحقيق التراث حيث قام بتحقيق ودراسة بديع خيري وأبو السعود الإبياري ومحمد يونس القاضي وبيرم التونسي وغيرهم من أعلام الثقافة المصرية الذين لم ينالوا حقهم من الاحتفاء.



من جانبه، تحدث د.نبيل بهجت عن المحطات المهمة في حياته، خصوصا ما يتصل بفن الأراجوز وخيال الظل، وقال: لدينا مسرحنا منذ قديم الأزل وليس كما يدعي البعض.



وأوضح د.بهجت أن خيال الظل والأراجوز هو مسرح مكتمل الأركان، حيث به الحبكة والصراع ويعتمد على التواصل مع المتلقي، مؤكدا أن التراث هو «وثيقة ملكية الأوطان»، داعيا الى إتاحة الفرصة للرواة الحقيقيين الذين هم الكنوز البشرية في هذا المجال.