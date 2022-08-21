طالبت وزارة العدل بعدم الزج باسمها في السجالات التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي، حول الأحكام القضائية وتنفيذها، مشددة في هذا الصدد على أن القضاء مستقل، وأن معظم ما يتم تداوله في شأن آليات تنفيذ الأحكام لا علاقة له بأحكام القانون.



وذكرت الوزارة - في بيان - «نظرا لما يتم تناوله في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية من سجالات حول الأحكام القضائية وتنفيذها، فإن وزارة العدل تهيب بالجميع عدم الزج باسمها في هذه السجالات التي تنم في كثير منها عن عدم دراية كافية بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية».



وأضاف البيان «أن وزارة العدل تؤكد أن القضاء مستقل في عمله ويصدر أحكامه بما يتوافر أمامه من أدلة وقرائن أو عدم توافرها في كل قضية على حدة، ويكون التعقيب على أحكامه من خلال طرق الطعن القانونية».



وتدعو وزارة العدل أطراف القضايا ومتابعيهم إلى ضبط الألفاظ والالتزام بالتناول الموضوعي في الإطار القانوني لتلك الأمور حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية المقررة لمواجهة مثل هذه الجرائم.