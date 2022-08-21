أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن الرابحين في ثاني سحب من حملة صيف 2022 لحاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، والذي تم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، حيث فاز كل من فادى أحمد فحص، وحسين علي المهنا، وفهد عبدالعزيز الخميس، ونوال حسين العجمي، بجوائز السحب الشهري، وهي عبارة عن قسائم سفر لأي وجهة يرغبون بها، والتي تصل قيمتها لغاية 1000 دينار صالحة لمدة لسنة كاملة من تاريخ السحب.



وفي هذا السياق، قال مدير أول إدارة تطوير المنتجات في KIB عمر المسلم، نقدم التهنئة لجميع الرابحين من عملاء حاملي البطاقات الائتمانية وفيزا مسبقة الدفع ممن فازوا بجوائز الحملة الترويجية لصيف 2022 المقدمة لهم، متمنيا لهم رحلة شيقة وممتعة، كما نتمنى للمشاركين الآخرين حظا أفضل في السحب القادم والأخير.



وأضاف: «يسعدنا أن نرى حملتنا تنال هذا القدر الكبير من استحسان العملاء، فنحن نسعى دائما إلى أن يكون لنا دور مساهم في حياتهم، باعتبارنا (بنك للحياة)، فقد جاءت هذه الحملة لنشارك بها عملاءنا تجهيزاتهم لرحلاتهم، ونساندهم خلال مواسم السفر، ونعدهم دائما بابتكار المزيد من الحملات التي تلبي احتياجاتهم وتمنحهم تجربة مصرفية مميزة في مثل هذه الأوقات».