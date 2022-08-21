افتتحت شركة «إلكترونيات البحر» فرعا جديدا لمتجر «كلاود 9» للبيع بالتجزئة في «الكوت مول»، حيث تعد «كلاود 9» جزءا من شركة محمد عبدالرحمن البحر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إحدى شركات مجموعة بحر الكويت القابضة BKGH.



ولدى كلاود 9 من إلكترونيات البحر معارض في تيراس مول السالمية، سما مول العقيلة، روزانا مول الراي، ويعد المعرض في الكوت مول الفحيحيل أحدث إضافة إلى شبكة متاجر البيع بالتجزئة التي تديرها كلاود 9 من إلكترونيات البحر في جميع أنحاء الكويت.



وقام المدير العام للمجموعة إيهاب الخطيب في احياء هذا الحدث، حيث قال: «إن شبكة المعارض التي تديرها كلاود 9 من إلكترونيات البحر هي ثمرة جهودنا لتقديم أفضل تجارب عرض وتسوق للمنتجات العالمية لعملائنا الأوفياء، وهي تمتد إلى ما هو أبعد من البيع بالتجزئة التقليدي، من خلال تقديم تجربة شاملة وخاصية تسوق سهلة بجميع النقاط الخاصة بالبيع».



وتعمل إلكترونيات البحر بأنشطتها التجارية من بيع وخدمة ودعم فني منذ ما يقارب الستين (60) عاما، ويمثل متجر كلاود 9 أحدث أبرز الجهود المبذولة من قبل إلكترونيات البحر لخدمة تطلعات العملاء وصيغة مبتكرة ومتجددة من خلال تطبيقات وقنوات متعددة Omnichannel تسمح للعميل بالتسوق عبر شبكة الإنترنت، أو التسوق من خلال المتجر لكافة الأجهزة الإلكترونية المفضلة لديه بطريقة سهلة، حيث يعمل متجر كلاود 9 على تلبية الطلب المتزايد لعملائنا الأوفياء وفي اعتماد قنوات الشراء الحديثة عند شراء الأجهزة الإلكترونية المنزلية.



وأصبح متجر كلاود 9 متاحا الآن للعملاء عبر نقاط اتصال متعددة، سواء كان ذلك من خلال المتاجر المتعددة للبيع المباشر من خلال متاجرنا في سما مول - العقيلة، وتيراس مول - السالمية، وروزانا مول - الراي، الكوت مول - الفحيحيل أو عبر شبكة الإنترنت على الموقع الإلكتروني المبتكر للمتجر من خلال الرابط: www.cloud9albahar.com، أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة لذلك، والمتوافرة على متجر تطبيقات جوجل بلاي أو متجر تطبيقات آبل.



ويعرض متجر كلاود 9 أيضا مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية، كمنتجات آبل، وسامسونج، وأل جي، وهايسنس، وأبسون، وكانون، وبلوبونكت، ومابي، وجنرال إلكتريك، والعديد من المنتجات ذات الجودة العالية، يتم أيضا دعم مجموعة منتجات متجر كلاود 9 من خلال توفير خدمات إضافية اختيارية، كالأقساط الميسرة للعملاء الراغبين في الشراء الفوري والسداد لاحقا، أو برنامج الضمان الإضافي، أو حماية الأجهزة الخاصة بكم من خلال تغطية تأمينية ضد الحوادث.



ومع ما يقرب من ستة عقود من الخبرة في توفير الأجهزة الإلكترونية والمنزلية ذات الجودة العالية لعملاء الكويت، فلدى متاجر كلاود 9 الجديدة العديد من وسائل الراحة المبتكرة العصرية، مثل إتمام عملية الشراء في المتجر أو عبر شبكة الإنترنت والاستلام في المكان نفسه، والتسليم السريع، وقبل كل شيء سيستمتع عملاؤنا الكرام بخدمة ذات جودة عالية في متجر كلاود 9.