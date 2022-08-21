9.4 % نمو الإيرادات التشغيلية للشركات بالسوق الأول إلى 3.6 مليارات دينار بالنصف الأول

«الوطني» تصدّر أرباح الشركات القيادية بـ 238 مليون دينار.. تلاه «بيتك» بـ 138 مليوناً

«زين» تصدرت الشركات بإيرادات تشغيلية 829 مليون دينار.. وربح تشغيلي 152.15 مليوناً



المحلل المالي



تعتبر شركات السوق الاول وعددها 27 شركة مدرجة، هي الرافعة الرئيسية لبورصة الكويت، من حيث الأداء والسيولة والقيمة الرأسمالية السوقية، حيث بلغت قيمتها السوقية مجتمعة تحو 36 مليار دينار، اي ما يعادل 79% من القيمة السوقية الاجمالية لبورصة الكويت التي بلغت 45.6 مليار دينار كما في 16 أغسطس 2022.



وتستقطب أسهم السوق الاول في بورصة الكويت معظم السيولة في السوق، حيث شكلت السيولة على الاسهم الـ 27 منذ بداية عام 2022 نحو 72% من سيولة البورصة الكويتية، والتي بلغت بدورها 10 مليارات دينار.



وكان أداء مؤشر السوق الاول إيجابيا منذ بداية 2022، حيث ربح 11.63%، مقابل 8.5% لمؤشر السوق العام، وذلك بدعم من النتائج الجيدة لمعظم شركات السوق الاول وتحسن تقييماتها، إذ ارتفع صافي الارباح المجمعة لشركات السوق الاول بالنصف الأول من 2022 بنسبة 26% لتسجل 855 مليون دينار، ارتفاعا من 679 مليار دينار في النصف الأول من 2021.



وارتفع صافي أرباح معظم شركات السوق الاول وبشكل ملحوظ، باستثناء بعض شركات الخدمات المالية التي تعرضت لانخفاض في صافي أرباحها نتيجة الخسائر التي لحقت بأسواق المال العالمية والمحلية في الربع الثاني من 2022، حيث تفاوتت نسبة الارتفاع بحسب القطاعات التي تعمل بها الشركات، بينما لم تسجل أي شركة خسارة باستثناء ألافكو وانخفضت أرباح 5 شركات فقط في النصف الأول 2022.



تعاف سريع



وعند تحليل أرقام الإيرادات التشغيلية، يتبين ان تداعيات الازمة الصحية والاقتصادية على اعمال معظم شركات السوق الاول قد زالت وبدأت مرحلة التعافي السريع حيث ارتفعت الايرادات التشغيلية المجمعة لتلك الشركات بنسبة 9.4% لتسجل 3.65 مليارات دينار في النصف الأول من 2022، مقارنة بـ 3.33 مليارات دينار في النصف الأول من 2021، وايضا ارتفع صافي الربح التشغيلي المجمع لشركات السوق الأول بنسبة 6.6% ليسجل 1.39 مليار دينار، مقارنة بـ 1.3 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2021.



وبعد إعلان هذه النتائج الجيدة لمعظم شركات السوق الأول يتبين ان تقييمات الأسهم بدأت بالانخفاض ووصلت الى مستويات مناسبة وقد تتحسن نتيجة النتائج المالية الجيدة المتوقعة حتى نهاية السنة وليسجل معدل مكرر ربحية السوق الأول 21 مرة.



وتصدر بنك الكويت الوطني من حيث صافي الأرباح، حيث حقق 238 مليون دينار في النصف الأول من 2022، تلاه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بصافي أرباح بلغت 138 مليون دينار ومن بعده جاء كل من الأهلي المتحد- البحرين ومجموعة زين بصافي ارباح بلغ 104.6 ملايين و98 مليون دينار على التوالي.



اما من حيث الإيرادات التشغيلية فقد تصدرت مجموعة زين بإيرادات بلغت 829 مليون دينار مرتفعة بنسبة 10.4% عن النصف الأول من 2021 وبصافي ربح تشغيلي بلغ 152.15 مليون دينار، تلاها الوطني بإيرادات تشغيلية بلغت 480.2 مليون دينار وبربح تشغيلي بلغ 292 مليون دينار بارتفاع نسبته 3.3%.



اما بيت التمويل الكويتي (بيتك) فقد حقق اعلى الأرباح التشغيلية التي بلغت 308.3 ملايين دينار من إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 458 مليون دينار.