محمود عيسى



أظهر تقرير صادر عن شركة «تكنافيو» تحت عنوان «سوق السيارات في دول الخليج.. النمو والحجم والاتجاهات والتحليل حسب النوع خلال الفترة بين عام 2022-2026»، أن السوق سيشهد نموا متزايدا في عدد السيارات التي ستدخل المنطقة بواقع 346.37 ألف سيارة بين عامي 2021 و2026، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.74% خلال الفترة.



وأشار التقرير إلى أن سوق السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي مجزأ بسبب وجود العديد من البائعين المعروفين الذين يقدمون منتجات مبتكرة، فيما يشارك بعض منتجي السيارات والبائعين في عمليات الاندماج والاستحواذ للوصول إلى التقنيات الجديدة والقدرة على الصمود في ضوء المنافسة الحادة في السوق.



وطرح التقرير مثالا على ذلك بقيام شركة Stellantis NV في ديسمبر 2021 بالدخول في شراكة مع Foxconn لتصميم وبيع أشباه موصلات مرنة جديدة لصناعة السيارات، وبالمثل، دخلت شركة فولكس واغن الالمانية في ديسمبر 2021 في شراكة مع شركة Umicore لتصنيع تكنولوجيا البطاريات.

واستعرض التقرير أهم المشاركين في السوق واعتبر كلا من شركات بي ام دبليو وديملر بنز وفولكس واغن الالمانية وجنرال موتورز الاميركية وهيونداي وكيا موتورز الكوريتين الجنوبيتين بالاضافة الى كل من ميتسوبيشي وتويوتا ونيسان اليابانية وStellantis NV مشاركين رئيسيين في السوق.



ورأى التقرير انه من اجل تحقيق الفائدة القصوى من الفرص السانحة والاستغلال الامثل لها، فإنه يتعين على البائعين والموزعين وصانعي الاسواق التركيز بشكل أكبر على آفاق النمو في القطاعات سريعة النمو، مع الحفاظ على مواقعهم وتعزيزها في القطاعات التي تعاني من بطء النمو.