يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين أمام اليابان ٣١ - ٢٦ أمس وذلك في افتتاح مشواره ببطولة أسيا التاسعة والتي تستضيفها البحرين. وسيلتقي الأزرق مع المنتخب الإماراتي في الـ 5.00 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.



وسبق لمنتخبنا تحقيق الميدالية الذهبية واللقب مرة واحدة فيما تتصدر كوريا الجنوبية القائمة بستة ألقاب يليها المنتخب القطري بخمسة ألقاب ثم المنتخب البحريني صاحب الضيافة والمنتخب الإيراني بثلاثة ألقاب لكل منهما.



وفي السياق ذاته، أكد مدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس أن الجميع متفائل بمجموعة اللاعبين والثقة كبيرة بهم وطموحهم لتحقيق نتيجة جيدة لكرة اليد الكويتية. وقد عمل الجميع من أجل اعداد المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، ونسعى من خلال مشاركتنا لتمثيل الكويت بصورة لائقة تعكس مستوى كرة اليد الكويتية الحقيقي. وأضاف ان مجموعة الأزرق قوية ونسعى الى خطف إحدى بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وسنلعب كل مباراة على أنها مباراة نهائية نقدم فيها كل ما يمكننا في سبيل الخروج بنقطتيها والوصول الى بر الأمان.