يحيى حميدان



يعود إلى البلاد اليوم وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان بعد انتهاء معسكره التدريبي الذي أقامه في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين.



واختتم «الأحمر والأسود» مبارياته التجريبية في القاهرة بالخسارة من «سيراميكا كليوباترا» بثلاثة أهداف دون مقابل. وكان خيطان قد خسر من طلائع الجيش 0-1 في المباراة التجريبية الأولى، وتعادل في الثانية مع نادي النصر المصري 2-2، علما أن الفريق خاض مباراة وحيدة في البلاد قبل السفر للقاهرة وخسرها من القادسية 0-4. من جهته، قال مدرب خيطان هاني الصقر ان مواجهة سيراميكا كليوباترا كانت مفيدة جدا بالنسبة لنا رغم الخسارة 0-3.



واضاف ان سيراميكا يعد من أقوى الفرق التي واجهناها ويمتلك لاعبين أصحاب جودة عالية، لذلك كانت استفادتنا كبيرة وقدمنا اداء طيبا بشكل عام. وبين الصقر أن «الأحمر والأسود» سيخوض مباراتين تجريبيتين امام فريقي النصر والكويت يومي الجمعة والسبت المقبلين على التوالي وذلك لتجنب خيطان خوض الجولة الافتتاحية من دوري الدرجة الأولى المقرر لها الأحد المقبل، على ان يبدأ الفريق مشواره يوم 6 الشهر المقبل بمواجهة برقان ضمن الجولة الثانية من المسابقة.