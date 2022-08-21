أشادت عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية رئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات بالنتائج التي حققها الوفد الرياضي الكويتي المشارك في دورة ألعاب التضامن الاسلامي الخامسة التي اختتمت مؤخرا في مدينة قونية التركية وحصد خلالها أبطال وبطلات الكويت 16 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و9 فضيات وبرونزيتين.



وقالت حيات ان وفد الكويت الذي شارك في 10 ألعاب مختلفة هي القوس والسهم والرماية والعاب القوى والدراجات الهوائية والجودو والكراتيه والسباحة والكيك بوكسينغ والتايكوندو وكرة الطاولة، نجحوا في تقديم مستويات فنية كبيرة ساهمت في حصول الكويت على المركز الـ11 في جدول ترتيب الدول الـ54 المشاركة في الدورة، والمركز الثاني خليجيا.



وأضافت ان هذه المشاركة كانت الثالثة للكويت في تاريخ دورات ألعاب التضامن الاسلامي الخمس، وتعد من انجح المشاركات على الاطلاق. كما ان حصول الكويت على التصنيف رقم 11 في الدورة يعتبر نجاحا كبيرا يسجل باسم اللاعبين واللاعبات بعد ان كان تصنيف الكويت في المشاركات السابقة 14 و15، كما عبرت عن سعادتها بتحقيق العنصر النسائي للميداليات للمرة الاولى في تاريخ هذه الدورة بعد ان حصلت الرامية سارة الحوال على ذهبية مسابقة فردي - تراب، ولاعبة الكيك بوكسينغ سهام الخريف على فضية وزن تحت 52 كغم، والرامية ايمان الشماع على فضية مسابقة زوجي مختلط ـ سكيت الى جانب الرامي عبدالعزيز السعد.



وطالبت حيات بالمزيد من الاهتمام والدعم للألعاب الفردية خصوصا بعد النتائج الرائعة التي تحققت في الدورة الخليجية ودورة التضامن الاسلامي، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة لتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات القادمة.