عبدالعزيز جاسم



تكتمل اليوم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية عندما يعود للتدريبات مرة أخرى كل من عيد الرشيدي ونايف زويد والمهاجم العاجي مامادو سورو، وذلك بعد تعافيهم من الإصابة، حيث منحهم الجهاز الطبي الضوء الأخضر للانضمام لباقي اللاعبين واللعب بشكل طبيعي مع الأصفر الذي سيبدأ أولى مبارياته في دوري «زين» الممتاز بمواجهة الساحل الجمعة المقبل. ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني اليوم بقيادة المدرب ناصر الشطي اجتماعا مع عدد من اللاعبين الذين قرر الشطي الاستغناء عنهم هذا الموسم بعد تقييمه لمستواهم في المباريات الودية والتدريبات سواء في الكويت أو في معسكر القاهرة ما يعني استقرار الشطي على قائمة الـ30 لاعبا، إلا أن هناك عقبة وحيدة تقف في طريقه وهي عدم معرفته بمصير المهاجم زويد بسبب عدم قيده حتى الآن في كشوفات اتحاد الكرة وتأجيل حسم مصيره لدى لجنة أوضاع اللاعبين، ما يعني أنه بحاجة لإبقاء أحد الأسماء كبديل حتى موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية نهاية الشهر الجاري، تحسبا لفشل انضمامه أو عدم قدرة النادي على دفع المبلغ المالي الذي يطالب به السالمية.



وكان الشطي قد اطمأن على جهوزية الفريق، وذلك في آخر مباريات الأصفر الودية والتي كانت أمام التضامن الخميس الماضي وانتهت بفوز القادسية 3-1 وسط حضور جماهيري كبير حرص على حضور المباراة رغم انها ودية، وسجل للأصفر العاجي سيدريك هنري وفهد الأنصاري وأحمد الرياحي، بينما سجل لأبناء الفروانية فهد صباح.