هادي العنزي



أبرم مجلس إدارة النادي العربي تعاقده مع المدرب الصربي ديجان تومك، ليتولى مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول لكرة السلة بالنادي. وقد سبق لتومك العمل مع عدة أندية خليجية وعربية، من بينها الهلال السعودي، والرفاع البحريني، والسد القطري، بالإضافة إلى تدريبه الفريق الأول بنادي الكويت، كما حصل على جائزة أفضل مدرب في البحرين، وقطر، وسنغافورة لنتائجه المتميزة مع الفرق التي أشرف على تدريبها.



وتعول إدارة الأخضر على تومك في تكوين فريق قادر على المنافسة بدوري الدمج الذي ينطلق بداية الموسم الحالي، وحجز مقعد متقدم يؤهله للعب ضمن فرق الدوري الممتاز الموسم الحالي، بعد أن خاض العربي الموسم الماضي ضمن فرق الدرجة الأولى.