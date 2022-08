قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا تضمن فكرة مشروع «اركن واركب» للنقل الجماعي للحد من الازدحام المروري.



وقالت م.الفارسي في اقتراحها: لا شك انه مع زيادة التطور والنمو العمراني يزداد الضغط على مرافق الدولة كالجامعات ومناطق الوزارات ومراكز الخدمة وأماكن الترفيه وغيرها ويترتب على ذلك اشتداد الزحام والكثافة المرورية على الطرق المؤدية الى تلك المرافق وما يترتب عليه من حوادث تتسبب في خسائر مادية وبشرية فادحة، بالإضافة الى ارتفاع مستويات التلوث البيئي الناتج عن عوادم السيارات، ومن هناك تأتي أهمية تنوع وسائل النقل الجماعي والتي من أجمل صورها خدمة «Park And Ride» والمطبقة عالميا وأيضا في كثير من الدول العربية والخليجية وجاءت كاقتراح من ضمن مشاركاتي بملاحظات على مسودة المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت واجتماعاتي مع بلدية الكويت (إدارة التخطيط الهيكلي).

لذا أقترح الموافقة على فكرة مشروع «Park And Ride» العالمي كإحدى صور النقل الجماعي التي تحد من الازدحام المروري، وبالتالي من التلوث البيئي، من خلال تخصيص أراض/ مساحات في محافظات الدولة لخدمة الغرض الذي يحقق رؤية الدولة المستقبلية والمترجمة لرؤية صاحب السمو بجعل الكويت مركز ماليا وتجاريا من خلال تطبيق الاستراتيجية الثالثة في المخطط الهيكلي الرابع للكويت.



حيث تعتمد فكرة تشغيل المشروع على الآتي:



1 - توزيع نقاط الخدمة على 6 مناطق تغطي جميع محافظات الكويت، وذلك بشكل محدد ومدروس مع إمكانية زيادة نقاط الخدمة مستقبلا حسب الحاجة.



2 - مكونات المشروع عبارة عن مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف باصات خاصة واستراحات للذكور والإناث، بالإضافة الى تخصيص بعض المساحات للأنشطة التجارية.



3 - يقوم المستفيد من هذه الخدمة (Park And Ride) بركن سيارته في الموقف ثم يستقل باصات ذات كفاءة عالية (يفضل ان تكون Zero emission) تنقله من وإلى المرافق ضمن جدول زمني محدد مع توفر خدمات واستراحات.



4 - توفر هذه الخدمة للمستفيدين الراحة والطمأنينة ووقتا للقراءة والاطلاع خلال مدة الرحلة في باصات النقل الجماعي وتحد من التوتر الناتج عن الجلوس لفترة طويلة في الزحام خلف عجلة القيادة.

وقد أطلقنا على الحملة التعريفية بها في جامعة الكويت اسم «Park And Ride».



5 - يتم عمل استبيانات تؤخذ فيها آراء الشباب ومرتادي الطرق عن الأماكن التي يفضلون أن تتوافر بها تلك الخدمة.



6 - في حال تشغيل تلك الخدمة تبقى خيارات التنقل متعددة بالنسبة للفرد سواء بالسيارات الخاصة او بباصات النقل الجماعي الخاصة بالمشروع.



7 - نقاط التجمع المقترحة لخدمة «Park And Ride»:



(1) فرع الخالدية بمساحة 14.842م2.



(2) منطقة العديلية (مواقف P3) بمساحة 7.441م2.



(3) منطقة الجابرية بمساحة 6000.1م2.



(4) منطقة جنوب الصباحية بمساحة 10.030م2.



(5) منطقة غرب أبوفطيرة الحرفية (أسواق القرين سابقا) بمساحة 13.835م2.



(6) منطقة الجهراء بمساحة 13.674م2.



8 - المكونات المقترحة لأماكن (نقاط) التجمع:



(1) مواقف مواقف سيارات متعددة الأدوار لا تتجاوز 80% من مساحة الأرض.



(2) مواقف باصات لا تتجاوز 15% من مساحة الأرض.



