في إطار جهودها المتواصلة لتطبيق القوانين واللوائح والحفاظ على المظاهر الجمالية في مختلف المنـــاطق، تعكـــف البلدية حالـــيا على إزالــــة أي مهملات أو تعديات على أملاك الدولة وخاصة السيارات والمركبات، حيث إشارت البلدية إلى ان المادة 9 من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 نصت على انه «لا يجوز ترك المركبات مهملة في الشوارع وعلى الأرصفة والساحات والميادين العامة»، وبناء على ذلك يتم وضع ملصق إنذار تمهيدا لرفع المركبة بعد مرور 48 ساعة.



وتابعت البلدية: أما السيارات المعروضة للبيع فإنه يحظر عرض المركبات للبيع في الشوارع والساحات والميادين العامة، حيث يتم وضع ملصق وإزالة المركبة بعد مرور 24 ساعة، وللبلدية الحق في ضبط المركبات وحجزها لديها، وبعد مضي 3 أشهر من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحب المركبة لاستردادها وسداد مستحقاتها تقوم بعرض المركبة بالمزاد العلني وبيعها وخصم المستحقات من قيمتها، كما تخلي البلدية مسؤوليتها عن حدوث أي أضرار للمركبة أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز.



وحذرت البلدية من ان إزالة ملصق الإنذار عن المركبة يعرض صاحبها للمساءلة القانونية، لافتة إلى ان هناك نسخة لدى مفتش البلدية لكل ملصق يتم استخدامه.