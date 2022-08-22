بداح العنزي



أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس تعميما لمنع تعيين الموظفين المنتهية خدماتهم في أي من عقود المشاريع.



وقالت د.الفارس في التعميم: حرصاً على سير العمل وانتظامه في الجهات التابعة لوزيرة الدولة لشؤون البلدية والقطاعات والإدارات والوحدات التنظيمية التابعة لها، وتطبيقا لأحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.



مادة أولى: يمنع منعا باتا تعيين أي من الموظفين المنتهية خدماتهم بالجهات التابعة لوزيرة الدولة لشؤون البلدية في أي من عقود المقاول أو الجهاز الاستشاري بكافة المشاريع او عقود الخدمات المبرمة مع الجهات التابعة.



مادة ثانية: كل من يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.



من جانب آخر، أصدرت د.الفارس تعميما بشأن ضوابط إصدار قرارات أو التعليمات من قبل المسؤولين.



وقالت د.الفارس في قرارها: حرصاً على سير العمل بموضوعية ومنهجية شفافة في الجهات التابعة لوزيرة الدولة لشؤون البلدية والقطاعات والإدارات والوحدات التنظيمية التابعة لها، وتطبيقا لأحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.



مادة أولى: يجب أن تكون القرارات أو التعليمات الصادرة خطية ويمنع إعطاء أية تعليمات أو أوامر شفوية غير مكتوبة.



مادة ثانية: في حالات الضرورة التي تقتضي إصدار قرارات أو تعليمات شفوية بصورة عاجلة لمصلحة سير العمل، فإنه يتعين أن يعقبها إثبات خطي لتلك القرارات أو التعليمات الشفوية الصادرة.



مادة ثالثة: يعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.