كشفت إدارة العلاقات في البلدية الكويت في تقرير لها عن إحصائية صادرة عن قسم ازالة المخالفات بفرع بلدية مبارك الكبير عن أن الفريق الرقابي كثف من جولاته الميدانية على كافة الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم بهدف التأكد من التزام المحلات بلوائح وأنظمة البلدية فضلا عن التعامل مع عدد من الشكاوى الواردة من الجهات الحكومية (وزارة الأشغال)، مشيرة إلى تنفيذ الفريق الرقابي لقسم إزالة المخالفات لـ11 تعديا على أملاك الدولة.



وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير م.ماجد المطيري أن الجولات الميدانية التي نفذها الفرق الرقابي بقسم ازالة المخالفات على كافة الانشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم والجمعيات التعاونية خلال شهر يوليو الماضي اسفرت عن تحرير 7 مخالفات لعدم التقيد بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في بلدية الكويت، فضلا عن رفع 21 عربة متنقلة بالتنسيق والتعاون مع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق إلى جانب قيام الفريق الرقابي بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.