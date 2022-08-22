عاطف رمضان



كشفــــت مصــــادر فــي تصريــــح لـ«الأنباء» عن قيام وزارة الأشغال العامة بتشكيل لجنة فنية للكشف عن أعمال عقد مشروع مواقف السيارات متعددة الأدوار لخدمات مشروع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وذلك بهدف التسلم الابتدائي.



وأضافت المصادر ان التسلم الابتدائي سيتم وفق مستندات العقد برئاسة مدير ادارة مشاريع الخاصة بقطاع المشاريع الانشائية وعضوية 7 أعضاء، منهم ممثل من الجهة المستفيدة «وزارة المالية»، وممثل من شركة ادارة المرافق العمومية، وباقي الأعضاء من وزارة الاشغال من قطاعات «هندسة الصيانة» و«المشاريع الانشائية» و«المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة» و«الهندسة الصحية» بالإضافة الى مهندس المشروع.

وأشارت المصادر إلى ان هذه اللجنة ستقوم بعد الكشف والتأكد من انجاز العقد بإعداد محضر، متضمنا توصياتها بشكل مفصل لرفعه لوكيل الوزارة خلال الفترة المقبلة.



ويقع مشروع مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار لخدمة مشروع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية (تصميم وتنفيذ) في منطقة القبلة قطعة رقم 14، وتبلغ مساحة المشروع 7440 متر مربع ومساحة المباني 36927.73 متر مربع.



وهذا، المشروع عبارة عن مواقف سيارات متعددة الطوابق متصل بجسر مشاة علوي، وهو عبارة عن سردابين ودور ارضي و3 أدوار وسطح.