أسامة أبوالسعود



أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف ثنيان الثنيان قرارا بانتداب عدد من القضاة للفصل في طعون ذوي الشأن على القيد بالجداول الانتخابية في الدوائر الخمس وذلك بمناسبة صدور المرسوم رقم 5 لسنة 2022.

وجاء في الكتاب، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه:



الدائرة الأولى



٭ محكمة قصر العدل



٭ عادل عبدالله سعود الأحمد



٭ سعود إبراهيم الفرهود



الدائرة الثانية



٭ محكمة حولي



٭ أحمد عبدالوهاب أحمد الدويسان



٭ خالد جاسم محمد الحمد



الدائرة الثالثة



٭ محكمة الفروانية



٭ راشد ضاري راشد الطاحوس



٭ عمر حسين علي محمد العتال



الدائرة .الرابعة



٭ محكمة الجهراء



٭ علي حسن علي شمس الدين



٭ يوسف عيسى سعد المقهوي



الدائرة الخامسة



٭ الأحمدي



٭ عبدالعزيز عباس عبدالرزاق الخياط



٭ عمر أحمد عبدالمحسن المليفي



وتابع كتاب المستشار الثنيان: ثانيا: يكلف مدير إدارة الكتاب بإنشاء جدول تقيد فيه الطعون وتعرض فورا على القاضي.

وختم القرار: ثالثا: يسرى هذا القرار فور صدوره وعلى إدارة الكتاب تنفيذه ويخطر ذوو الشأن المختص للفصل فيها.