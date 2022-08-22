مصادر خاصة لـ «الأنباء»: نأمل مواصلة النهج الجديد في سرعة البتّ بالقضايا الشعبية

صدور مرسوم الدعوة تأخر وننتظر صدوره اليوم.. واعتبار يوم الانتخابات «راحة» وارد

ترقية 41 قاضياً إلى مستشارين أمام مجلس الوزراء.. وشغل 3 مناصب لا تحتمل التأجيل

جداول الانتخاب قابلة للتعديل حسب البت في الطعون وقرارات لجنة الانتخابات



البت في طلبات الكويتيين ممن أُهمل إدراج أسمائهم بغير حق غداً بحد أقصى





مريم بندق



ثمنت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» سرعة استجابة الحكومة لمطالب الدستوريين وأهل الاختصاص المتمثلة في تسجيل جميع الكويتيين في الجداول الانتخابية. وأعربت المصادر عن تطلعها لأن تكون تلك الاستجابة غير الروتينية نهج الحكومة الدائم في التعامل مع القضايا الشعبية، وهذا دلالة على الصلاحيات التي منحها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف للوزراء المتمثلة في الاستجابة لمطالب المواطنين والابتعاد عن الروتين حيث لم ينتظر وزيرا الداخلية والعدل عقد جلسة لمجلس الوزراء وقاما بعمل غير روتيني وأصدرا التعليمات الداعمة لمطالب الدستوريين. هذا، ويواصل مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الاسبوعية التي يعقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف النظر في المقترحات والتوصيات المقدمة من اللجان الوزارية حول إتمام عملية الانتخابات التي أقسم مجلس الوزراء على أن تكون مراسيم الضرورة الصادرة عنه سليمة قانونيا ودستوريا لتأمين مجلس الأمة الجديد من أي طعون او إبطال. وعلمت «الأنباء» أن المجلس سينظر تقريرا يتضمن قرارات ادارة الانتخابات حول الشطب من الجداول الانتخابية. وفي هذا الصدد شددت مصادر حكومية على أن نظر «الطعون» اختصاص أصيل للسلطة القضائية. وقالت مصادر أخرى إن صدور مرسوم الدعوة تأخر وننتظر صدوره اليوم على ان يعمل به اعتبارا من تاريخ لاحق بعد الانتهاء من الطعون تنفيذا لنص القانون.



وعلمت «الأنباء» أيضا ان ترقية 41 قاضيا لدرجة مستشارين أمام مجلس الوزراء، وأنه لا توجد مقترحات لتعيين وكلاء مساعدين ولكن توجد



3 مناصب لا تحتمل تأجيل شغلها مدة طويلة، هي منصب النائب العام، وهيئة المفوضين، ورئيس وحدة التحريات المالية. وردا على سؤال حول اعتبار يوم الانتخابات يوم راحة للعاملين في الجهات والوزارات الحكومية تعطل فيه أعمالها، أجابت المصادر: نعم صحيح يوجد مقترح بذلك. هذا، واستبعدت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» تطبيق عقوبات على المتلاعبين بالقيود الانتخابية ممن نقلوا قيدهم الى دائرة انتخابية تختلف عن موطن إقامتهم الفعلي والدائم المسجل في البطاقة المدنية.

جداول الانتخاب قابلة للتعديل حسب البت في الطعون وقرارات لجنة الانتخابات

تستقبل على مدار اليوم ادارة الانتخابات أي كويتي يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بما إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، وتقدم الطلبات إلى إدارة شؤون الانتخابات خلال اليوم فقط، وتقيد بحسب تاریخ ورودها في دفتر خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.

وتفصل إدارة الانتخابات في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوما (24 ساعة) من تاريخ تقديم الطلب.

وتعرض قرارات إدارة الانتخابات في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من المرسوم بضرورة رقم 5 لسنة 2022 ، وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات.

ونص القانون ذاته على ان لكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة.

هذا، ويفصل نهائيا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها.

وتعدل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية.

مصادر نيابية سابقة و مرشحة للانتخابات: مرسوم الدعوة تأخر وننتظر صدوره في جلسة مجلس الوزراء غداً

مريم بندق

قالت مصادر نيابية سابقة ومرشحة لانتخابات 2022 في تصريحات خاصة ل "الأنباء" إن مرسوم الدعوة تأخر وننتظر صدوره في جلسة مجلس الوزراء غدا، على ان ينص على العمل به في تاريخ لاحق.

البت في طلبات الكويتيين ممن أُهمل إدراج أسمائهم بغير حق غداً بحد أقصى

علمت " الأنباء" انه سيتم البت في طلبات الكويتيين ممن أهمل ادراج اسمائهم بغير حق غدا الإثنين بحد أقصى.

اعتبار يوم الانتخابات "راحة" مقترح أمام مجلس الوزراء

علمت " الأنباء" ان اعتبار يوم الانتخابات - اذا صادف يوم عمل - يوم "راحة" للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية مقترح مقدم لمجلس الوزراء .

وأوضحت انه اذا تمت الموافقة عليه يكون تنظيم الدوام في الجهات التي لديها طبيعة عمل خاصة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.