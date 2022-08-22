

أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة عن نتائج مشاركة 50 من خبراء الإعلام والتوعية البيئية من 12 دولة عربية في استطلاع رأي ضمن فعاليات ورشة الخبراء السادسة لهذا الموسم التي أقامها مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي بالجمعية بعنوان «واقع التوعية والإعلام البيئي في الوطني العربي».



وفي هذا السياق، أوضح منسق البرامج التدريبية بالمركز نواف المويل أنه بخصوص السؤال «عن مدى ثقة الخبراء المشاركين في الاستطلاع بالأخبار المنقولة من الصحافة العربية»، فقد أجاب بـ «صحيح إلى حد ما» 42%، بينما «لا يوافق الرأي» 14% وفقط 6% «من يثق في الأخبار الصحافية العربية»، وحول «الأخبار المنقولة من الإعلام المرئي في التلفزيون من القنوات العربية» فوافق 54% من المشاركين على ثقتهم بها بينما لم يوافق 8% فقط وهذا يدل على أن القنوات العربية تنال ثقة الجمهور عالي الثقافة وتستقطب انتباه المختصين في الإعلام بالإضافة إلى العامة.



وقال المويل: أما عن مصادر الأخبار الموثوقة فبين الخبراء أن المواقع العالمية والبحث في الإنترنت ينال الاهتمام الأكبر للحصول على الأخبار بنسبة 62%، بينما 44% من الخبراء يعتقدون أن الأخبار المحلية في التلفزيونات هي الدليل أو مصدر الأخبار الموثوقة وبعدها جاءت «السوشيال ميديا».



وحول مدى الثقة بقدرة الإعلام العربي على إيصال الرسائل البيئية بشكل مناسب، لفت الى أن الإجابات كانت «صحيح إلى حد ما» بنسبة 40%، ووافق بشدة على قدرة الإعلام بإيصال الرسالة بنسبة 12%، مشيرا إلى أن أغلب من حضروا من العاملين في الصحف ومن لهم باع طويل في الإعلام العربي وتجارب رائدة في التوعية، وعن مدى الاعتقاد بأن التوعية البيئية في الوطن العربي من الأولويات؟ كانت الإجابات متفاوتة بين نعم ولا و22% في المنطقة الرمادية.



وتابع: شارك الخبراء أيضا في العصف الذهني بعرض القضايا التي سيكون لها صدى عربي واسع في المستقبل والتي يجب أن يتم طرح استراتيجي للوصول لأكبر شريحة من الشباب والناشئة لتوعيتهم بمخاطر تغيرات المناخ وإيصال الصورة المستقبلية من تحديات وتطلعات للاهتمام بالتنوع الأحيائي في الوطن العربي وتطبيق القوانين البيئية والتعرف على التشريعات البيئية والتركيز على المشاريع ذات الصلة في البيئة كالسياحة البيئية وثقافة الحفاظ على البيئة حتى يتمكن الجيل المقبل من استشعار أهمية البيئة واستشراف المشاريع المستقبلية الخضراء.