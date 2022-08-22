إعادة تشكيل اللجان وفرق العمل بما يتناسب مع خطة الوزارة التشغيلية وإستراتيجيتها

إلغاء عقود الخبراء وسيتم استبدالهم بكفاءات كويتية للمساهمة في تطوير الوزارة



عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي، شدد خلال تعميم أصدره على عدم عمل موظفي الوزارة لدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات أو الأفراد، خلال أوقات الدوام الرسمي أو خارج أوقات الدوام الرسمي، متى كان ذلك دون الحصول على تصريح أو إذن كتابي مسبق من الوزارة، وان من يخالف ذلك سيتعرض للمسؤولية القانونية.



وأضافت المصادر ان التعميم يأتي إعمالا لنص المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والتي تنص في البند الثالث على أنه يحظر أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب او بمكافأة او بدونها ولو في غير اوقات العمل الرسمية الا بإذن كتابي من الوزارة، ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمنزلة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.



ولفتت المصادر الى ان الوزارة تشهد حاليا إصلاحات ادارية ومالية والعمل على وقف الهدر في المال العام، مشيرة الى انه تم الغاء اللجان وفرق العمل وستتم اعادة تشكيلها بما يتناسب مع خطتها التشغيلية المرتبطة مع استراتيجية الوزارة التي تم اطلاقها العام الماضي.



وأشارت المصادر الى انه تم الغاء عقود الخبراء وسيتم استبدالهم بكفاءات من الكويتيين، وذلك للمساهمة في تطوير الوزارة والارتقاء بمستوى ادائها في جميع قطاعاتها.



وكشـفت المصادر أن ذلك جاء عبر توجيهات مباشرة من وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري الذي اصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ استراتيجية الوزارة لضمان تحقيق اهدافها من خلال ترجمتها الى خطط عبر القطاعات.

وذكرت المصادر ان ذلك بجانب الحركة التصحيحية التي اتخذها الوزير الشاب بتكليف وكيل للوزارة وتكليف وكلاء مساعدين بعد اسبوع من تعيينه وزيرا للاعلام والثقافة، حيث جاءت هذه الخطوة لاختيار الكفاءات التي تساهم في ترجمة الاستراتيجية وتساهم في تطوير الوزارة خلال الفترة المقبلة.