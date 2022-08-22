محمد الجلاهمة



أحال قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى النيابة العامة 6 أشخاص من عدة جنسيات الى النيابة العامة لحيازة ما يزيد على 4 كيلوغرامات من المواد المخدرة. فيما أكد مصدر أمني ان الموقوفين الستة تم ضبطهم بعد استصدار أذونات صادرة عن النيابة العامة والعثور بحوزتهم على مواد مخدرة، وكذلك ضبط مخدرات في أماكن سكنهم. وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن الأشخاص الـ 6 ضبطوا في الحملات المستمرة والمكثفة التي يقوم بها رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأضاف البيان ان المتهمين الـ 6 عثر بحوزتهم على 4 كيلوغرامات من المواد المخدرة المتنوعة بينها (100 غرام من مادة القرطوم المدرجة حديثا في جدول المحظورات)، إلى جانب ميزان حساس وأكياس لتعبئة المخدرات.