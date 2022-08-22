ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان اللجنة الفنية المشكلة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد في حادث انهيار سقف مرور محافظة الجهراء قد انتهت من اعمال الفحص والمعاينة للمبنى، ورفعت توصياتها النهائية الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، والذي أمر بإحالة الواقعة برمتها الى النيابة العامة (الشركة المنفذة والمقاول والمكتب الاستشاري وكل من له علاقة بالواقعة) لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية. وكان مراجعو وموظفو إدارة مرور محافظة الجهراء، قسم المركبات، قد نجوا الخميس من كارثة حقيقية كادت تودي بحياتهم، إثر انهيار مفاجئ لسقف قسم الرخص في المبنى الحديث الذي لم يمض على تسلمه وبدء العمل فيه أقل من عامين. وعقب الحادث، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد أن حادث انهيار سقف إدارة مرور الجهراء لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، ولله الحمد، وأن الأضرار مادية فقط.



وأضاف الخالد، في تصريح صحافي، أنه أصدر أوامره بفتح تحقيق عاجل وفوري لمعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين. وفي اليوم التالي ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اجتماعا للجنة الفنية المكلفة بفحص مبنى مرور محافظة الجهراء.



وتم خلال الاجتماع بحث الأسباب التي أدت الى انهيار سقف مرور مبنى الجهراء. وحث الفريق البرجس اللجنة على تقديم تقريرها في أسرع وقت، لمحاسبة كل من قصر أو تجاوز في إنجاز المبنى.



ويوم امس اعلنت الادارة العامة للمرور عن اغلاق صالات المراجعين عقب حادث انهيار صالة مرور الجهراء، وذلك لحين التأكد من مطابقتها للمواصفات.