عبدالله قنيص



واصل قطاع المرور حملاته الرامية الى ملاحقة مخالفي القانون المروري، حيث أسفرت الحملات الأسبوعية التي أقيمت تحت إشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ خلال الأسبوع الماضي وتحديدا خلال الفترة من 13 حتى 19 الجاري، عن تحرير 24880 مخالفة متنوعة والتحفظ على 71 مستهترا وحجز 71 مركبة وضبط 65 حدثا لقيادة مركبات من دون رخص سوق وإحالة 19 مطلوبا الى إدارات التنفيذ المدني والجنائي وجهات أمنية أخرى وضبط 4 قضايا والتعامل مع 985 حادثا مروريا و4 اشخاص لحيازة مخدرات.