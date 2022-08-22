عبدالله قنيص



أمر رئيس تحقيق الفروانية باحتجاز مواطنة بتهمة إهانة رجال امن والاعتداء عليهم وهي نفس التهمة التي وجهت الى ابن المواطنة وهو نزيل في السجن المركزي فيما نفت الأم وهي في العقد السادس اتهامات بشأن تخطيطها لتهريب ابنها السجين او انها كانت تنوي تسليمه اياه مواد محظورة، مؤكدة أن وجودها داخل المستشفى في نفس التوقيت الذي تواجد فيه ابنها كان بمحض المصادفة.



واستنادا الى مصدر أمني فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا في ساعة متأخرة من يوم امس الاول عن سيدة تقوم بالاعتداء وإهانة رجال حراسة السجن المركزي، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وتمت السيطرة على الاوضاع، وتبين ان السيدة المدعى عليها هي والدة سجين كان برفقة رجال الأمن ليتم التحفظ على الأم وإحالتها الى المخفر ومن ثم احتجازها.