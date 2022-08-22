محمد الجلاهمة



تمكن رجال الجمارك في إدارة الجمرك الجوي من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة وهي عبارة عن 80 كيلوغراما من بودرة اللاريكا المخدرة و300 ألف كبسولة جاهزة للتعبئة، وذلك في 4 شحنات قادمة من إحدى الدول الآسيوية. وبحسب بيان صادر عن الجمارك فإن الشحنة المخبأة بها المخدرات، وحسب البيان الجمركي هو «ملح طعام» و«أصباغ رسم» و«مكملات غذائية» والحقيقة أنها ملغمة ببودرة اللاريكا المخدرة. من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد الاستمرارية في تطوير المنظومة الجمركية وتدريب الموظفين على أعلى المستويات، لافتا إلى وجود طرق تفتيش حديثة لكيفية التعامل مع المهربين وسنضرب بيد من حديد ولن نسمح لمن تسول له نفسه بالعبث في أمن البلاد. وأشاد بالتعاون بين جميع الأقسام الجمركية في إدارة الجمرك الجوي وبالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات، وذلك بضبط المتهمين.