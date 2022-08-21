ضمن مجموعة من المبادرات والحملات الخيرية التي اطلقتها جمعية منهاج الصالحين الخيرية وبدعم سخي من الأمانة العامة للأوقاف تم توزيع لحوم الاضاحي على الأسر المتعففة وقد قال رئيس مجلس الادارة الشيخ : عبدالمحسن مخلد المطيري ان هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع الجمعية الخيرية والذي ينبع من المسؤولية الاجتماعيه للجمعية تجاه المجتمع وتلبيه احتياجاته لكل الفئات ، مشيراً الى ان مشروع الأضاحي من اهم المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعيه خلال العام الثالث على التوالي بالاضافه للمساعدات الاخرى.



وشكر المطيري الامانه العامه للاوقاف على دعمها المستمر لجمعيه منهاج الصالحين ونسأل الله تعالى القبول والاخلاص.