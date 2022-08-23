أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تدشين حسابات شركة «KIB مركز مبادر» على منصات التواصل الاجتماعي [email protected]، بما يشمل كل حساب على إنستغرام، وتيك توك، وسناب شات (Snapchat)، وذلك في إطار جهوده نحو تمكين شريحة المبادرين، من خلال دعم المشاريع الريادية المحلية وروادها.



وفي سياق متصل، أوضح محمد الهويدي من KIB، أن إطلاق حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في الكويت تعتبر من أهم الخطوات التي اتخذتها الشركة بعد تأسيسها لتتمكن من الوصول للشرائح المستهدفة من جمهور رواد الأعمال لتبني مساعيهم الريادية والتجارية، وذلك من خلال توفير طرق وقنوات متعددة للتواصل المباشر معهم، لتعريفهم بالشركة وما تقدمه من خدمات متميزة لمساندتهم وكيفية استفادتهم منها، وكذلك أيضا لاستقصاء أراءهم ووجهات نظرهم فيما يخص باقة الخدمات، والتفاعل معهم من خلال التعليقات والرد على استفساراتهم عبر الرسائل المباشرة وغيرها من طرق التواصل.



مضيفا: «كما نطمح من خلال تدشين تلك الحسابات إلى مشاركة متابعينا بكل المستجدات وأحدث الأنشطة التي تقوم بها شركة «KIB مركز مبادر»، والتي تشمل على سبيل المثال الإعلان عن البرامج أو الدورات التدريبية وأبرز الإنجازات، وكذلك تغطية آخر الفعاليات واللقاءات والاجتماعات التي تقيمها الشركة».