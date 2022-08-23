التزاما من البنك الأهلي المتحد بتنمية وتطوير مهارات كوادره البشرية بهدف تقديم افضل الخدمات المصرفية لعملائه، نظم البنك برنامجا تدريبيا لموظفي خدمة العملاء والمبيعات بإدارة الخدمات المصرفية للأفراد، تضمن تعريفا بمختلف شرائح العملاء ومتطلباتهم والطرق المناسبة للتعامل مع شكاواهم، فضلا عن سرعة الاستجابة بالرد على استفساراتهم ومدهم بمعلومات صحيحة وواضحة، والتعرف على أفضل وسائل بناء العلاقات مع العملاء. واستمر البرنامج على مدار 12 ساعة تدريبية وحضره 30 من موظفي خدمة العملاء والمبيعات بالبنك الأهلي المتحد وقام بتقديمه سالم المطوع المدرب المعتمد في مجال المبيعات. وبهذه المناسبة، أفاد مدير عام الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد نقيب أمين: «وفقا لإستراتيجية عمل البنك الأهلي المتحد فإن موظفيه هم أهم أصوله، ولذلك فإننا نركز على الاستثمار في تنمية مهاراتهم وخبراتهم لضمان تميزهم في الأداء ومواكبتهم لكل ما هو جديد في مجال القطاع المصرفي، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية المصممة بعناية فائقة».



وقام البنك بتكريم المدرب سالم المطوع بحضور علاء محمود مدير التدريب والتطوير بالبنك الأهلي المتحد، وشريفة الحوطي مسؤولة في إدارة التدريب والتطوير بالبنك الأهلي المتحد ومحمد الياسين، مدير إقليمي - الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد، وبدر الدباسي مدير إقليمي - الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد.