أكد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد حرص البنك على تنمية وتطوير مهارات موارده البشرية وتوفير أفضل البرامج التدريبية لهم انطلاقا من قيم البنك التي تركز على الاهتمام بالموظفين وتبنى أحدث التطورات التكنولوجية والرقمية تماشيا مع حرصه على الابتكار والإبداع مما ينعكس إيجابا على تقديم مستوى خدمة مميز لعملاء بوبيان.



جاء ذلك تعليقا من الحماد على إطلاق المرحلة الأولى من برنامج (أكاديمية الفروع المصرفية) المصمم خصوصا للارتقاء بمهارات موظفي الفروع من مختلف الدرجات والتخصصات الوظيفية والذي جرى تصميمه وتنفيذه خصوصا لموظفي الفروع المصرفية في بنك بوبيان على مختلف الدرجات والمهام الوظيفية داخل كل فرع.



وأضاف ان ذلك يتضمن المصرفي الشامل الذي يتقن جميع المهارات ولديه الصلاحيات لتلبية طلبات واحتياجات العميل داخل الفرع وأيضا موظفي العمليات وموظفي رعاية العملاء ومديري الأفرع للارتقاء بمهاراتهم وإيجاد منهجية ثابتة ولغة موحدة في تقديم الخدمة لعملاء بوبيان داخل الفروع المصرفية.



كما يتضمن البرنامج إتقان التعامل مع جميع أنظمة البنك الرقمية وربط التقدم في الدراسة مع التطور المهني والوظيفي من خلال تنظيم عملية الترقي الوظيفي وإتاحة الفرصة للمنافسة العادلة بين جميع الموظفين بشكل متساو.



ويحتوي البرنامج علي مجموعة من الاختبارات الأساسية والمقابلات الشخصية وبرامج تدريبية متعددة داخل مركز التدريب وأيضا تدريب عملي داخل الفروع على المهام الوظيفية الجديدة وفترة تجريبية يتم بعدها تثبيت الموظف في وظيفته الجديدة بعد ان يتم التأكد من إتقانه لجميع مهام عمله بشكل كامل.



وأضاف الحماد أن البنك كان له السبق في السنوات الأخيرة على مستوى البنوك المحلية والقطاع الخاص في تنفيذ العديد من المبادرات المهمة مثل Boubyan Business School التي تعد الأولى من نوعها في الكويت والمنطقة، وذلك في سبيل تنمية وتطوير موظفيه وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية ذات طبيعة خاصة.



وأكد أن البنك لم يقف عند حد معين من برامجه التدريبية وتطوير وزيادة مهارات وخبرات موظفيه، بل على العكس تماما فقد اتبع البنك سياسة التدريب عن بعد خلال العامين السابقين ومازال مستمرا في رقمنة العديد من البرامج التدريبية التي تغطي جميع تخصصات العمل المصرفي وهو ما ساهم في غرس المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون إليها.



3 أكاديميات تخصصية



من جانبه، قال نائب المدير العام لإدارة الفروع المصرفية بشار الدوب: «نسعى كفريق واحد في بوبيان لنكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفيها لمساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية معنا، حيث نركز دائما على تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها للنجاح في الصناعة المصرفية الرقمية في كافة القطاعات وفي الفروع المصرفية بشكل خاص».



وحول البرنامج، أوضح الدوب أن أكاديمية الفروع المصرفية تنقسم إلى 3 أكاديميات تخصصية، بالإضافة إلي البرنامج التمهيدي للمعينين الجدد في الفروع، ومصممة بما يتناسب مع كل وظيفة في الفروع بدءا من المصرفي الشامل Universal Banker مرورا بموظفي إدارة العمليات وموظفي رعاية العملاء ومديري الأفرع.



وأوضح أنه حتى الآن، تم تدريب ما يزيد على 130 موظفا في الشهور السابقة من العام الحالي ونتطلع إلى الوصول إلى ما يقارب 250 موظفا خلال هذا العام كجزء من أكاديمية الفروع المصرفية، حيث تغطي العديد من الدورات التخصصية التي تؤهل موظفي الفروع إلى تقديم أفضل الخدمات لعملاء بوبيان بجانب استخدام لغة موحدة بين جميع الفروع.



Boubyan Business School



يعد مشروع Boubyan Business School مشروعا رائدا وابتكاريا باعتباره الأول من نوعه على مستوى الكويت والمنطقة، وهو بمنزلة مظلة ينطوي تحتها العديد من التخصصات والأكاديميات التي تهتم بكل شريحة من الموظفين، حيث يضم 5 أكاديميات أساسية، تختص الأولى بالتكنولوجيا، والثانية بالتخصصات الفنية في العمل المصرفي، في حين تختص الثالثة بالخدمات المصرفية الشخصية، والرابعة بإدارة الثروات، والأخيرة بالقيادة والإدارة.