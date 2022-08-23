محمود عيسى



ذكر تقرير أصدرته شركة ريسيرتش آند ماركتس ان طول شبكة خطوط الأنابيب الرئيسية التي تنقل النفط والغاز ومشتقاتهما على مستوى العالم 2.19 مليون كيلومترا، منها خطوط أنابيب النفط الخام التي تشكل 396.24 ألف كيلومترا، بينما تستحوذ أنابيب المنتجات البترولية على خطوط طولها 276.32 ألف كيلومترا.



أما حصة الأسد من شبكة الخطوط العالمية وقدرها 1.39 مليون كيلومترا فهي من نصيب الغاز الطبيعي المسال، فيما يبلغ طول شبكة الأنابيب التي تنقل سوائل الغاز الطبيعي 125.8 ألف كيلومترات.



وجاء في التقرير الذي صدر تحت عنوان «توقعات سوق خطوط أنابيب النفط والغاز العالمية.. السعة والإنفاق الرأسمالي - العاملة والمخطط لها حتى عام 2025» ان روسيا صاحبة الحظ الأكبر من بين كبار اللاعبين في هذا المضمار من خلال أنظمة خطوط أنابيب حديثة منها نظام ترانسنفت اويل، ونظام ترانسنفت اويل برودكتس، ونظام الغاز الروسي بالإضافة لنظام ميد أميركا سيستم، وهي أطول خطوط أنابيب نفط خام ومنتجات بترولية وغاز طبيعي وسوائل غاز طبيعي بأطوال 51.052كم و16.449كم و175.200كم و12.848كم على التوالي.



وينطوي التقرير على معلومات محدثة عن جميع خطوط أنابيب الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والنفط الخام والمنتجات البترولية النشطة، العاملة منها والمعلقة والمخططة والمعلن عنها مع سنوات البدء حتى عام 2025، بالإضافة لتوفير التفاصيل الرئيسية مثل اسم المشغل، وسنة البدء، ونقطة البداية، ونقطة النهاية، والموقع، والطول، والقطر والسعة لجميع أنابيب النفط الخام، والمنتجات البترولية، والغاز الطبيعي النشطة والمعلقة والمخططة والمعلن عنها حتى عام 2025.



كما تضمن التقرير توزيعا سنويا لتوقعات الإنفاق الرأسمالي للمشروعات الجديدة حسب المنطقة والبلدان الرئيسية للفترة 2021 - 2025، بالإضافة لآخر التطورات والعقود المتعلقة بخطوط الأنابيب على المستوى الإقليمي والعالمي.